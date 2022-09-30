Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні на одне плече і з приголомшливим розрізом: Дженна Д'юенн продемонструвала гарний образ

Дата публікації
Перегляди
566
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні на одне плече і з приголомшливим розрізом: Дженна Д'юенн продемонструвала гарний образ

Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Захід, який відвідала акторка, вшановує жінок-лідерів за їхній внесок у різні справи.

Американська акторка та колишня дружина Ченнінга Тейтума, 41-річна Дженна Д'юенн, стала гостею заходу Variety's Power Of Women, що відбувався 28 вересня Лос-Анджелес.

Перед камерами зірка з'явилася в ефектному та досить лаконічному образі – шоколадній сукні на одне плече. Сукня була повністю розшита паєтками і мала високий розріз до стегна, який демонстрував стрункі ноги акторки.

Доповнили образ коричневі туфлі-човники, довгі сережки з камінням та манікюр, теж у коричневому кольорі. Волосся Дженни було укладено в "мокру" зачіску. У поєднанні з коричневою сукнею особливо ефектний вигляд мала бронзова засмага знаменитості.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Читайте також:

Ці дівчата зроблять шоу з будь-якої фігури – зірки, що вражають ваговими перевтіленнями

Ці дівчата зроблять шоу з будь-якої фігури – зірки, що вражають ваговими перевтіленнями

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
566
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація