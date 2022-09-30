У сукні на одне плече і з приголомшливим розрізом: Дженна Д'юенн продемонструвала гарний образ

Захід, який відвідала акторка, вшановує жінок-лідерів за їхній внесок у різні справи.
Американська акторка та колишня дружина Ченнінга Тейтума, 41-річна Дженна Д'юенн, стала гостею заходу Variety's Power Of Women, що відбувався 28 вересня Лос-Анджелес.
Перед камерами зірка з'явилася в ефектному та досить лаконічному образі – шоколадній сукні на одне плече. Сукня була повністю розшита паєтками і мала високий розріз до стегна, який демонстрував стрункі ноги акторки.
Доповнили образ коричневі туфлі-човники, довгі сережки з камінням та манікюр, теж у коричневому кольорі. Волосся Дженни було укладено в "мокру" зачіску. У поєднанні з коричневою сукнею особливо ефектний вигляд мала бронзова засмага знаменитості.
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