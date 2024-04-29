У сукні на одне плече: Наомі Воттс з'явилася на публіці в небесно-блакитному вбранні від Givenchy

Небесно-блакитний відтінок — один із головних модних трендів літа 2024 року, ймовірно саме тому стилістка Джинен Вільямс підібрала для голлівудської зірки Наомі Воттс сукню цього кольору.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Вбрання акторки було від Модного дому Givenchy — це сукня на одне плече з довгими рукавами, асиметричною спідницею та шлейфом.

Воно було повністю однотонним, а доповнила Наомі його лише сумкою на ручці-ланцюжку та білими босоніжками на ремінцях.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Волосся акторка розпустила і уклала у просту, але елегантну зачіску і з трохи підкрученими догори кінцями. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

У цьому вбранні Наомі відвідала 49-у церемонію вручення премії AFI Life Achievement Award, присвячену Ніколь Кідман, яка відбулася в Лос-Анджелесі. Сама ж Кідман сяяла на заході в золотій сукні з лелітками від Balenciaga.

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