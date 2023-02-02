У сукні на одне плече та з розрізом: модель plus-size Ешлі Грем сходила на вечірку у Нью-Йорку

35-річна модель plus-size та багатодітна мати Ешлі Грем потрапила під приціл фотографів на вечірці Whitney Art Party, яка відбувалася у Музеї американського мистецтва Вітні в Нью-Йорку. Через пандемію захід не проводився два роки, але цьогоріч його вирішили відновити та традиційно запросили багато знаменитостей.

Ешлі помітили коли вона виходила зі свого автомобіля та прямувала на вечірку. На моделі була ефектна чорна сукня на одне плече, ймовірно створена для неї на замовлення брендом Nili Lotan.

У вбрання також був високий розріз, який демонстрував одну ногу моделі, а от доповнила вона сукню чорними босоніжками та шубою з екохутра.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Компанію знаменитості на заході склала зіркова візажистка Кеті Джейн Гьюз, яка створює образи не лише для самої Ешлі, але і для багатьох інших знаменитостей. Для заходу вона, на відміну від Ешлі, обрала яскравий образ від Valentino.

Ешлі Грем та Кеті Джейн Гьюз / Фото: Getty Images

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