У сукні на одне плече та з розрізом: шведська фотомодель Вікторія Сільвстедт на галаконцерті

Зірка подіуму та телеведуча Вікторія Сільвстедт відвідала світський захід, що проводився організацією ЮНІСЕФ на острові Сен-Бартелемі. На вечірку модель прийшла у розкішній червоній сукні на одне плече, а також з довгою спідницею з розрізом та рукавом-накидкою.

Образ 48-річної знаменитості доповнювало об'ємне укладання, гарний макіяж та гламурні босоніжки зі стразами.

З прикрас Сільвстедт віддала перевагу браслету з діамантами та сережкам.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Вікторія була на обкладинках таких всесвітньо відомих глянців, як FHM, Glamour, GQ, Maxim та Vanity Fair. Але мало хто знає, що перш ніж стати моделлю, вона робила успіхи у лижному спорті. У юні роки Сільвстедт входила до шведської лижної національної збірної, поки не отримала травму плеча, яка й спричинила завершення кар'єри спортсменки.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

1993 року Вікторія брала участь у конкурсі краси "Міс Швеція" та стала півфіналісткою конкурсу "Міс Світу-1993". Зараз вона знімається в кіно, працює ведучою та співає, щоправда, співом займається не професійно, називає це своїм гобі.

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