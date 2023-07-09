У сукні на тонких бретельках: дочка супермоделі Кейт Мосс відвідала Вімблдонський турнір

На захід вона прийшла на запрошення відомого бренду, тому з ніг до голови була одягнена у його речі.

20-річна британська модель та дочка легендарної супермоделі Кейт Мосс – Ліла – відвідала сьомий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Молода зірка одягла на захід довгу шовкову блакитну сукню на дуже тонких бретельках від бренду Ralph Lauren.

Вбрання модель носила без білизни, а також доповнила блакитним в'язаним джемпером у колір, який носила зав'язаним на шиї, та коричневою сумкою на короткій ручці.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Вартість сукні, як у Ліли – 598 доларів.

Сукня, як у Ліли Мосс

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