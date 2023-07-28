У сукні на тонких бретельках: Джіджі Хадід відвідала вечірку бренду Miu Miu

Зірка з'явилася у чорно-білому луку та з сумкою, яку нещодавно сама ж рекламувала.

Італійський Модний дім Miu Miu організував гламурну вечірку в Малібу, на яку покликав усіх друзів та амбасадорів бренду. Звався захід Miu Miu Summer Club і проводився на знаменитому пірсі з білими вежами — однієї з найвідоміших пам'яток міста.

Серед зіркових гостей з'явилася і супермодель Джіджі Хадід. Дівчина, яка нещодавно оскандалилася — її заарештували в аеропорту за зберігання марихуани, була з ніг до голови одягнена у речі від Miu Miu.

Зокрема на моделі була чорна сукня-майка на тонких бретельках, яку вона носила без бюстгальтера і поєднала з білими шкарпетками та чорними лоферами.

На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри та трендовий латте-макіяж у нюдово-коричневій гамі.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

У руці Джіджі тримала білу сумку Arcadie з короткими ручками, яку сама ж нещодавно рекламувала.

Також на вечірку бренду прийшла 15-річна донька Мили Йовович та Пола Андерсона – Евер. Дівчина вже кілька років співпрацює з брендом і є його амбасадоркою.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

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