У сукні на тонких бретельках та з аплікацією: Еллі Голдінг на благодійному заході в Італії

Британська співачка Еллі Голдінг, яка нещодавно приїжджала в Україну, відвідала вчора, 7 вересня, благодійну галавечерю організації amfAR, яка займається дослідженням СНІДу.

Для заходу Еллі одягла елегантну сукню на бретельках від італійського Модного дому Alberta Ferretti, яка була створена для колекції осінь-зима 2022. Сіра сукня мала високий розріз збоку та різнокольорову аплікацію у вигляді листя.

Доповнювали вечірнє вбрання дівчини гламурні прозорі слінгбеки від бренду Aquazzura. До речі, цей бренд взуття улюблений у герцогині Сасекської Меган, нинішньої дружини онука британкою королеви, з яким нібито Еллі колись зустрічалася.

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Також на цьому заході побувала українська супермодель Аліна Байкова.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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