У сукні на тонких бретельках, яка підкреслювала фігуру: Кірстен Данст шокувала худорлявістю

Кірстен Данст та Джессі Племенс на церемонії "Золотий глобус" / © Associated Press

43-річна Кірстен Данст була приголомшливою у сукні від бренду Tom Ford насиченого смарагдового кольору і тонкими бретельками, яку бренд створив для неї на замовлення.

Кірстен Данст та Джессі Племенс / © Associated Press

Довге вбрання мало прямий приталений силует, глибоке декольте та оголену спину, а обробка сукні була виконана сріблястими стразами, які неймовірно сяяли. Також Данст зібрала волосся у високу зачіску, що ще більше підкреслює її витонченість — відкрило плечі та шию, а макіяж і прикраси стали останніми штрихами луку.

Кірстен Данст та Джессі Племенс / © Associated Press

Позувала перед фотографами акторка з чоловіком — актором Джессі Племенсом, який одягнув чорний костюм, білу сорочку, а також доповнив образ краваткою у вигляді легкого банта.

Та найбільше все ж привернула увагу «нова» фігура Кірстен, адже акторка помітно схудла. Що допомогло їй повернутись у таку форму — препарати для схуднення чи спорт — невідомо.

Кірстен Данст раніше / © Associated Press