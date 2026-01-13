ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
258
1 хв

У сукні на тонких бретельках, яка підкреслювала фігуру: Кірстен Данст шокувала худорлявістю

Голлівудська акторка привернула увагу на «Золотому глобусі» через свій зовнішній вигляд.

Юлія Каранковська
Кірстен Данст та Джессі Племенс на церемонії "Золотий глобус"

Кірстен Данст та Джессі Племенс на церемонії "Золотий глобус" / © Associated Press

43-річна Кірстен Данст була приголомшливою у сукні від бренду Tom Ford насиченого смарагдового кольору і тонкими бретельками, яку бренд створив для неї на замовлення.

Кірстен Данст та Джессі Племенс / © Associated Press

Кірстен Данст та Джессі Племенс / © Associated Press

Довге вбрання мало прямий приталений силует, глибоке декольте та оголену спину, а обробка сукні була виконана сріблястими стразами, які неймовірно сяяли. Також Данст зібрала волосся у високу зачіску, що ще більше підкреслює її витонченість — відкрило плечі та шию, а макіяж і прикраси стали останніми штрихами луку.

Кірстен Данст та Джессі Племенс / © Associated Press

Кірстен Данст та Джессі Племенс / © Associated Press

Позувала перед фотографами акторка з чоловіком — актором Джессі Племенсом, який одягнув чорний костюм, білу сорочку, а також доповнив образ краваткою у вигляді легкого банта.

Та найбільше все ж привернула увагу «нова» фігура Кірстен, адже акторка помітно схудла. Що допомогло їй повернутись у таку форму — препарати для схуднення чи спорт — невідомо.

Кірстен Данст раніше / © Associated Press

Кірстен Данст раніше / © Associated Press

Кірстен Данст раніше / © Associated Press

Кірстен Данст раніше / © Associated Press

