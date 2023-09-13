У сукні нареченої та з величезною фатою: модель Джулія Фокс прийшла на модне шоу в епатажному вбранні

У межах Тижня моди у Нью-Йорку відбувся показ нової колекції бренду Wiederhoeft.
Модне шоу минуло з елементами театральної вистави, а однією з його гостей стали епатажна модель Джулія Фокс. Зірка перед показом трохи продефілювала для фотографів у своєму незвичайному образі, який обрала для заходу – білій сукні нареченої.
Її мінівбрання мало корсетний верх та пишну фатинову спідницю, яку прикрашали великі атласні банти. Доповнювали сукню білі колготки, туфлі з ремінцями та на величезній підошві, а також рукавички з принтом.
Головною особливістю цього образу стала довга фата з оздобленням на подолі фатином. Також Фокс зробила яскравий макіяж та в руці тримала невелику білу сумку.
Нагадаємо, що раніше у цьому бренді на публіці з'являлися співачка Ріта Ора, зірка серіалу "Бріджертони" Нікола Коглан та акторка Тесса Томпсон. Також раніше його носила і сама Фокс.
Бренд заснований дизайнером Джексоном Відергофтом 2019 року. Його творчість зосереджена на складних фантазійних образах, натхнених театральним мистецтвом та балетом, тому в колекціях часто фігурують корсети, атлас та вишивка.
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