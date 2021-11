У сукні нареченої та з вуаллю: красива Дженніфер Лопес виступила на American Music Awards

На сцені вона виконала свій новий хіт.

У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення музичної премії American Music Awards, під час якої нагородами були відзначені зірки, які цього року досягли найбільших успіхів. Однією з тих, хто виступив на сцені з новим хітом, була співачка Дженніфер Лопес.

Вона виконала пісню On My Way, яка стала саундтреком до романтичного фільму "Вийду за тебе", де сама зіграла разом з Овеном Вілсоном.

Дженіфер Лопес / Getty Images

На сцену American Music Awards Дженніфер вийшла у ніжній сукні міді кольору слонової кістки, з пишною спідницею та корсетним верхом на бретельках. Завершили образ бежеві черевики на підборах, яскравий макіяж та вуаль із величезною квіткою. Вбрання було дуже схоже на сукню нареченої, мабуть, це також було відсилання до майбутнього фільму Дженніфер, адже за сюжетом картини її героїня виходить заміж.

Дженіфер Лопес / Getty Images

