У сукні небесного відтінку: акторка Зої Дойч на прем'єрі романтичної комедії

29 листопада у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра романтичного фільму "Дещо від Тіффані", в якому головну роль зіграла акторка Зої Дойч.

Зої Дойч / Фото: Associated Press

На заході дівчина з'явилася у довгій сукні ніжно-блакитного, практично небесного відтінку від бренду Carolina Herrera. У сукні не було бретельок, декольте виконано у формі серця, а прикрашало його трохи драпування на ліфі та невеликий бантик.

Також досить оригінальними були спущені рукави вбрання, що відкривають плечі, та шлейф.

Зої Дойч / Фото: Associated Press

Доповнювали образ Зої макіяж, кілька прикрас із діамантами, укладання локонами та прикраса у волоссі, що нагадує блискучий бант.

Зої Дойч / Фото: Associated Press

Фільм розповість романтичну історію пари, яка зустрілася через випадково переплутані подарунки, куплені в знаменитому ювелірному магазині Tiffany & Co. Зіграє з Дойч у картині Кендрік Семпсон, а продюсерами фільму стали Різ Візерспун та Лорен Нойштадтер, вийде фільм на Amazon Studios.

Щодо Дойч, то зі світом кінематографу вона пов'язана дуже тісно, оскільки її мати — акторка Лея Томпсон, відома за роллю у фільмі "Назад у майбутнє", а батько — кінорежисер Говард Дойч, який працював над такими серіалами, як "CSI: Місце злочину" Нью-Йорк" та "Мелроуз-Плейс". Тому ще з дитинства дівчина періодично з'являлася у кіно та серіалах. Нещодавно також вийшов фільм за її участю під назвою "Не гаразд" — це американська сатирична чорна комедія.

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