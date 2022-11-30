У сукні небесного відтінку: акторка Зої Дойч на прем'єрі романтичної комедії

Чим ближчі свята, тим більше романтичних зимових фільмів виходить.
29 листопада у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра романтичного фільму "Дещо від Тіффані", в якому головну роль зіграла акторка Зої Дойч.
На заході дівчина з'явилася у довгій сукні ніжно-блакитного, практично небесного відтінку від бренду Carolina Herrera. У сукні не було бретельок, декольте виконано у формі серця, а прикрашало його трохи драпування на ліфі та невеликий бантик.
Також досить оригінальними були спущені рукави вбрання, що відкривають плечі, та шлейф.
Доповнювали образ Зої макіяж, кілька прикрас із діамантами, укладання локонами та прикраса у волоссі, що нагадує блискучий бант.
Фільм розповість романтичну історію пари, яка зустрілася через випадково переплутані подарунки, куплені в знаменитому ювелірному магазині Tiffany & Co. Зіграє з Дойч у картині Кендрік Семпсон, а продюсерами фільму стали Різ Візерспун та Лорен Нойштадтер, вийде фільм на Amazon Studios.
Щодо Дойч, то зі світом кінематографу вона пов'язана дуже тісно, оскільки її мати — акторка Лея Томпсон, відома за роллю у фільмі "Назад у майбутнє", а батько — кінорежисер Говард Дойч, який працював над такими серіалами, як "CSI: Місце злочину" Нью-Йорк" та "Мелроуз-Плейс". Тому ще з дитинства дівчина періодично з'являлася у кіно та серіалах. Нещодавно також вийшов фільм за її участю під назвою "Не гаразд" — це американська сатирична чорна комедія.
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