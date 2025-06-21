У сукні небесного відтінку та капелюсі з квітами: письменниця Джоан Роулінг відвідала кінні перегони в Аскоті

Джоан Роулінг / © Getty Images

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Авторка серії книг про «Гаррі Поттера» — 59-річна письменниця Джоан Роулінг — вперше за тривалий час з’явилася на публіці. Її помітилми на знаменитих кінних перегонах в Аскоті, які окрім спортивної складової також давно стали місцем для демонстрації гарних суконь та оригінальних капелюшків.

Письменниця одягла на захід небесно-блакитну сукню прямого фасону, але з кейп-накидкою на плечах. Це елегантне вбрання Джоан доповнила крислатим капелюхом блакитного кольору, який був прикрашений із зовнішньої та внутрішньої сторін маленькими квітами. Такий дизайн головного убору мав ніжний та романтичний вигляд.

Джоан Роулінг / © Getty Images

Свій образ Джоан доповнила сонцезахисними окулярами, декількома прикрасами серед яких можна побачити набір перлів та золоті браслети. Також у руках легендарної письменниці можна побачити невелику сумку бежевого кольору.

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Джоан Роулінг / © Getty Images

Також традиційно того дня на кінних перегонах з’явилися король Чарльз і королева Камілла. До пари приєдналися також принцеса Євгенія та Зара Тіндалл.