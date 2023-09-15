У сукні незвичайного дизайну: дочка Міка Джаггера з'явилася на червоній доріжці у Vivienne Westwood

Сукня виділялася на тлі луків інших знаменитостей оригінальним дизайном.
Дочка лідера легендарного британського рок-гурту The Rolling Stones Міка Джаггера – Джорджія Мей Джаггер – відвідала світський захід у Лондоні – Vogue World, приурочений до відкриття Лондонського тижня моди.
Джорджія Мей позувала на червоній доріжці в екстравагантній атласній смугастій сукні від бренду Vivienne Westwood.
Це була ніжно-рожева сукня з опущеною лінією плеча, бантом на грудях та цікавими великими складками на стегнах, що нагадували баску.
Своє незвичайне вбрання відома модель доповнила не менш оригінальними білими туфлями-човниками в чорні плями.
Також на цей захід у сміливому вбранні прийшла акторка Джоді Тернер-Сміт – вона одягла чорний лук від епатажного бренду Viktor & Rolf.
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