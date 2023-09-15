Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні незвичайного дизайну: дочка Міка Джаггера з'явилася на червоній доріжці у Vivienne Westwood

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
494
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні незвичайного дизайну: дочка Міка Джаггера з'явилася на червоній доріжці у Vivienne Westwood

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

Сукня виділялася на тлі луків інших знаменитостей оригінальним дизайном.

Дочка лідера легендарного британського рок-гурту The Rolling Stones Міка Джаггера – Джорджія Мей Джаггер – відвідала світський захід у Лондоні – Vogue World, приурочений до відкриття Лондонського тижня моди.

Джорджія Мей позувала на червоній доріжці в екстравагантній атласній смугастій сукні від бренду Vivienne Westwood.

Це була ніжно-рожева сукня з опущеною лінією плеча, бантом на грудях та цікавими великими складками на стегнах, що нагадували баску.

Джорджія Мей Джаггер / © Associated Press
Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

Своє незвичайне вбрання відома модель доповнила не менш оригінальними білими туфлями-човниками в чорні плями.

Джорджія Мей Джаггер / © Associated Press
Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

Також на цей захід у сміливому вбранні прийшла акторка Джоді Тернер-Сміт – вона одягла чорний лук від епатажного бренду Viktor & Rolf.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
494
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація