У сукні ніжного відтінку з аплікацією: Міллі Боббі Браун на прем'єрі фільму "Енола Голмс 2"

Дівчина обрала оригінальне вбрання від відомого бренду.
27 жовтня 18-річна акторка Міллі Боббі Браун відвідала прем'єру детективного фільму від Netflix "Енола Голмс 2", що відбулася у Нью-Йорку. У цій картині дівчина зіграла головну роль, тож була зіркою вечора.
На червону доріжку Міллі вийшла в довгій ніжно-рожевій сукні від Louis Vuitton.
Вбрання було драповане, мало американську пройму та глибоке декольте. Також сукня була декорована сріблястими квітами. Доповнили образ сережки, макіяж та висока зачіска.
Спина вбрання була відкритою і прикрашена оригінальним драпуванням. Також цей фасон продемонстрував татуювання на спині дівчини.
На прем'єру Міллі Боббі прийшла не сама, а компанії близьких – батька Роберта Брауна та сестри Пейдж.
Також, вже традиційно, на червоній доріжці дівчину підтримав її бойфренд – Джейкоб Бонджові – син легендарного співака, музиканта та учасника рок-гурту Bon Jovi Джона Бон Джові.
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