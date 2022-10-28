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У сукні ніжного відтінку з аплікацією: Міллі Боббі Браун на прем'єрі фільму "Енола Голмс 2"

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У сукні ніжного відтінку з аплікацією: Міллі Боббі Браун на прем'єрі фільму "Енола Голмс 2"

Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

Дівчина обрала оригінальне вбрання від відомого бренду.

27 жовтня 18-річна акторка Міллі Боббі Браун відвідала прем'єру детективного фільму від Netflix "Енола Голмс 2", що відбулася у Нью-Йорку. У цій картині дівчина зіграла головну роль, тож була зіркою вечора.

На червону доріжку Міллі вийшла в довгій ніжно-рожевій сукні від Louis Vuitton.

Вбрання було драповане, мало американську пройму та глибоке декольте. Також сукня була декорована сріблястими квітами. Доповнили образ сережки, макіяж та висока зачіска.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press
Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

Спина вбрання була відкритою і прикрашена оригінальним драпуванням. Також цей фасон продемонстрував татуювання на спині дівчини.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press
Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

На прем'єру Міллі Боббі прийшла не сама, а компанії близьких – батька Роберта Брауна та сестри Пейдж.

Міллі Боббі Браун з батьком та сестрою / © Associated Press
Міллі Боббі Браун з батьком та сестрою / Фото: Associated Press

Також, вже традиційно, на червоній доріжці дівчину підтримав її бойфренд – Джейкоб Бонджові – син легендарного співака, музиканта та учасника рок-гурту Bon Jovi Джона Бон Джові.

Міллі Боббі Браун з бойфрендом / © Associated Press
Міллі Боббі Браун з бойфрендом / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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