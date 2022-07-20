У сукні-обладунку: красива Ана де Армас на червоній доріжці в Лондоні

Разом із колегами вона прилетіла до Великої Британії. Фільм "Сіра людина", який вони просувають, став найдорожчим проєктом оригінального виробництва Netflix з бюджетом у 200 мільйонів доларів.

Американська зірка Ана де Армас продовжує свій тур Європою і після прем'єри в Берліні, вирушила до Лондона, де також відбувся показ фільму "Сіра людина", в якому вона зіграла з Раяном Гослінгом, Крісом Евансом і Реге-Жан Пейджем.

Реге-Жан Пейдж, Раян Гослінг, Ана де Армас та Кріс Еванс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Ана з'явилася в оригінальній сріблястій сукні від Louis Vuitton. Дизайн вбрання дуже нагадував лицарський обладунок.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Доповнили образ широкий довгий пояс та кілька ювелірних прикрас у вухах і на руках.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

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