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У сукні-обманці та кольорових туфлях: модель Міа Ріган на модному шоу

У сукні-обманці та кольорових туфлях: модель Міа Ріган на модному шоу

Міа Ріган / Фото: Associated Press

Модель обрала дуже незвичайне вбрання, яке привертало увагу.

21-річна колишня кохана Ромео Бекхема – Міа Ріган – відвідала модний показ бренду Thom Browne. Шоу відбулося вумежах Тижня високої моди в Парижі і на ньому дизайнер презентував колекцію осінь-зима 2024-2025.

З'явилася на показі Міа у незвичайній трикотажній сукні, на якій була імітація жакету, кардигану та сорочки. Насправді, це просто сукня-обманка з довгими рукавами.

Поєднувала вбрання Міа з туфлями на трьох ремінцях та безліччю прикрас на руках.

Міа Ріган / © Associated Press
Міа Ріган / Фото: Associated Press

Також оригінальною була і зачіска моделі, адже вона зібрала волосся в пучок і уклала одне пасмо в локон.

Міа Ріган / © Associated Press
Міа Ріган / Фото: Associated Press

Ця її поява на показі сталася після того, як Міа потрапила під приціл папараці в Парижі у провокаційному образі – жакеті та колготках. Також вона у шоколадній сукні з мереживною вставкою відвідала показ Vogue World.

Міа Ріган на Vogue World / © Associated Press
Міа Ріган на Vogue World / Фото: Associated Press

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