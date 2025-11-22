У сукні оригінального дизайну: Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму і зачарувала образом

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон з’явилася на червоній доріжці під час прем’єри фільму «Пісня любові», що відбулася в Лондоні. Вона обрала для свого виходу у світ красиву закриту сукню від британського бренду Stella McCartney.

Це була сукня попилясто-блакитного кольору з довгими рукавами. Вона виконана з мереживної тканини з флористичними мотивами, повністю прикрашена дрібними блакитними стразами. Під мереживом у вбрання була бежева підкладка, що створювала об’єм у зоні стегон. Також Кейт зробила нову зачіску — її волосся було розпущеним і прямим, а ось макіяж акторка зробила лаконічний.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Раніше Кейт викликала фурор сукнею кольору оливки, яка мала креативні рукави з вирізами і стразами. Її вбрання було від Модного дому Valentino і виконане в ретроестетиці.

Кейт Гадсон / © Associated Press