У сукні оригінального дизайну: Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму і зачарувала образом

Американська акторка дивувала Лондон сукнею ніжного відтінку.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон з’явилася на червоній доріжці під час прем’єри фільму «Пісня любові», що відбулася в Лондоні. Вона обрала для свого виходу у світ красиву закриту сукню від британського бренду Stella McCartney.

Це була сукня попилясто-блакитного кольору з довгими рукавами. Вона виконана з мереживної тканини з флористичними мотивами, повністю прикрашена дрібними блакитними стразами. Під мереживом у вбрання була бежева підкладка, що створювала об’єм у зоні стегон. Також Кейт зробила нову зачіску — її волосся було розпущеним і прямим, а ось макіяж акторка зробила лаконічний.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Раніше Кейт викликала фурор сукнею кольору оливки, яка мала креативні рукави з вирізами і стразами. Її вбрання було від Модного дому Valentino і виконане в ретроестетиці.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

