У сукні от-кутюр та з оригінальною зачіскою: Ріанна продемонструвала розкішний вечірній образ

У світ вона виходить дуже рідко, тому ця поява, та ще й у такому вбранні, стала справжнім сюрпризом для фанатів співачки.

Співачка та засновниця кількох неймовірно популярних брендів білизни та косметики з'явилася на ювілейному 80-му "Золотому глобусі". Цього року 34-річна зірка вперше за свою кар'єру була номінована на цю нагороду у категорії "Найкращий саундтрек" за пісню Lift Me Up, яка стала саундтреком до супергеройського фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

На червону доріжку Рірі не вийшла, але на самій церемонії з'явилася та ще й не сама, а в компанії свого коханого та батька свого сина — репера ASAP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Ателастон Маєрс.

Для заходу Ріанна обрала розкішне вбрання — чорну сукню з драпуванням та оксамитовими вставками від бренду Schiaparelli з кутюрної колекції весна-літо 2022 року.

Ріанна / Фото: Getty Images

Образ співачка доповнила босоніжками на високих підборах, оксамитовою сумкою та накидкою, яка була з'єднана з рукавичками. Ще на ній були прикраси від Cartier та оригінальна зачіска.

Ріанна / Фото: Getty Images

Раніше в такій самій сукні ми бачили акторку Ванессу Гадженс, в ній вона з'явилася на церемонії Tony Awards у Нью-Йорку.

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