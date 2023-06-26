У сукні-пальті та колготах у сітку: Шерон Стоун сяяла на червоній доріжці

На червону доріжку світського заходу, що відбувся у готелі Biltmore у центрі Лос-Анджелеса, Шерон Стоун вийшла в довгій чорній сукні-пальті нижче колін з торочкою на подолі, чорних колготах у сітку та гостроносих туфлях-човниках на шпильці.

Вона зробила кучеряве укладання, макіяж з акцентом на бордові губи, одягла сережки-висячки у вуха та дорогоцінний браслет на зап'ястя. Також на грудях у Стоун була сяяла брошка у вигляді великої бабки, посипана діамантами.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

А нещодавно Шерон Стоун відвідала світський захід на терасі готелю Bowery у Нью-Йорку, де з'явилася у жаккардовому пальті та шовковій блузці. Акторка завжди ретельно підбирає вбрання для своїх світських виходів.

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