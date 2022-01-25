У сукні-пуховику та з перловою вуаллю: розкішна Розамунд Пайк на показі Dior

У сукні-пуховику та з перловою вуаллю: розкішна Розамунд Пайк на показі Dior

Акторка одягла на показ вбрання з колекції осінь-зима 2022, яке бренд представив уперше у грудні 2021 року.

Креативна директорка Модного дому Christian Dior Марія Грація Кьюрі представила у Парижі нову кутюрну колекцію, яку присвятила людським зв'язкам. Показ відбувався у Музеї Родена, на тлі величезних полотен індійських художників.

Однією з тих, хто прийшов розглянути вбрання, створені дизайнером і її командою, ближче була британська акторка Розамунд Пайк. Зірка обрала для свого виходу чорну довгу сукню-пуховик із короткими рукавами та поясом. Доповнили вбрання біла сорочка, краватка та масивні туфлі на шнурівці.

Розамунд Пайк / Getty Images

Оригінальною та жіночною деталлю вбрання Розамунд стала вуаль, прикрашена маленькими перлинами.

Розамунд Пайк / Getty Images

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