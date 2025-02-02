У сукні-пальті від Dior і лубутенах: Рене Зеллвеґер на ексклюзивному показі фільму "Бріджит Джонс"

55-річна акторка в елегантному образі total black презентувала четверту частину свого культового фільму.

Рене Зеллвеґер з'явилася на ексклюзивному показі романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", який організував британський Vogue у готелі Soho в Лондоні. У фільмі Рене грає свою культову роль Бріджит Джонс.

На івенті вона постала в елегантному чорному сукні-пальті з принтом оптичної ілюзії із весняної колекції бренду Dior 2025 року. Лук вона доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками Christian Louboutin.

Рене Зеллвеґер / Фото: Getty Images

У Зеллвеґер була елегантна зачіска з випущеними спереду пасмами і легкий макіяж із рожевими рум'янами. Родзинкою її образу стала масивна вінтажна каблучка David Webb від Maison Mèrenor із великим каменем дерев'яного відтінку.

Нагадаємо, на премєрі фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" у Парижі разом із Рене Зеллвеґер на червону доріжку вийшов її колега із стрічки Г'ю Ґрант. Вони позували, усміхаючись та обіймаючись.

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