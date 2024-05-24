У сукні "павутині" з леліток: німецька модель Тоні Гаррн сяяла на світському заході

У готелі Cap-Eden-Roc в Антібі відбувся традиційний благодійний галавечір фонду amfAR "Кіно проти СНІДу", який відвідало багато знаменитостей.

Серед гостей гламурного заходу була й німецька модель Тоні Гаррн. Зірка сяяла перед камерами в ефектній синій сукні без бретельок від бренду Zuhair Murad із кутюрної колекції осінь-зима 2023.

Сукня топмоделі була синього кольору та двошаровою. Нижня частина виконана з чорного мережива, а ось верхній шар був дуже оригінальним і являв із себе плетену "павутину" з бісеру та леліток. Фігурне декольте та талію прикрашало оздоблення із синіх каменів.

Вечірній образ Тоні доповнили коштовності у вигляді крапель, нюдовий макіяж, сріблясті босоніжки та укладання з легкими хвилями.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також Тоні з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю Канн. Вона сяяла перед фотографами в ефектній сукні з голою спиною від бренду Michael Kors.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

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