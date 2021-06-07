У сукні polka dot і під руку з бойфрендом: Гелена Бонем Картер на BAFTA TV Awards

Зірка підкреслила свою індивідуальність аксесуарами і зачіскою.

Акторку Гелену Бонем Картер номінували на "Найкращу роль другого плану" на церемонії BAFTA TV Awards за втілення принцеси Маргарет в серіалі Netflix "Корона". Для заходу вона вибрала білу легку багатоярусну сукню до підлоги від Dolce & Gabbana, яку прикрашав принт polka dot.

Образ зірки хоч і був досить стриманим, але все ж без своєї химерності вона не обійшлася і додала до нього масивні сережки, сонцезахисні окуляри і недбалу зачіску зі скранчем.

ХГелена Бонем Картер / Getty Images

Компанію 54-річній Бонем Картер на червоній доріжці склав її 32-річний бойфренд — письменник Рай Даг Голмбі.

Гелена Бонем Картер з бойфрендом / Getty Images

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