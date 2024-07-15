У сукні-поло у тенісній естетиці: Джулія Робертс відвідала фінал Вімблдону

У Лондоні відбувся фінал тенісного турніру Вімблдон-2024 серед чоловіків, у якому зіграли іспанець Карлос Алькарас та серб Новак Джокович. Завітали на захід багато зірок і аристократів. Серед гостей була помічена акторка Джулія Робертс, яка прийшла на змагання зі своїм чоловіком.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Жінка сиділа в королівській ложі поруч із Томом Крузом, Бенедиктом Камбербетчем та принцесою Кейт. На Робертс того дня була біла сукня-поло з червоними та чорними смужками від бренду Gucci.

Доповнила образ зірка годинником та браслетами на зап'ястях рук, сонцезахисними окулярами та чорним манікюром. Також акторка розпустила волосся і зробила легкий макіяж.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Переможцем змагання став іспанський тенісист Карлос Алькарас, а нагороду йому вручила принцеса Уельська Кейт. Це була друга поява королівської особи на публіці після того, як вона повідомила, що хвора на рак і проходить лікування.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

На Вімблдон Кейт прийшла з дочкою Шарлоттою та молодшою сестрою Піппою Міддлтон, які сиділи біля неї.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

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