У сукні Ralph Lauren і мереживній накидці: весільний образ Лілі Коллінз

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" вийшла заміж за режисера і сценариста.

Сьогодні стало відомо, що Лілі Коллін вийшла заміж. Її обранцем став 38-річний режисер і сценарист Чарлі Макдавелла. Весілля відбулася 4 вересня у містечку Дантон-Гот-Спрінгс, штат Колорадо.

Знімки зі свята акторка опублікувала в Instagram.

Для весільної церемонії Лілі обрала гарну білу сукню від бренду Ralph Lauren фасону "русалка". Зверху вона одягла мереживну білу накидку з капюшоном. Волосся красуні було зібране у гладкий низький пучок. На обличчі був ніжний макіяж. Лілі мала ніжний та жіночий вигляд.

"Те, що починалося, наче казка, тепер навічно стане для мене реальністю. Я ніколи не зможу належним чином описати, наскільки неймовірними були ці вихідні, але починати з чарівництва завжди добре", — написала Коллінз.

Нагадаємо, стосунки у них розпочалися у 2019 році. Для Коллінз і Макдавелла це перший шлюб.

Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелл / Getty Images

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