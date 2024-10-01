У сукні-русалці, пікантно оголивши плечі: Адріана Ліма на презентації Bvlgari

43-річна зірка взяла участь у презентації колекції Bvlgari Calla у межах Паризького тижня моди. Вона приїхала на фешнзахід у оксамитовій максісукні фасону "русалка", з приспущеними рукавами та декорованим камінням ліфом. В руках Адріани був маленький клатч, також розшитий камінням.

Адріана зробила легкий макіяж у натуральних відтінках, який підкреслював її гарні очі та пухкі губи. У вухах моделі були сережки з камінням, а волосся вона зібрала в гладкий пучок.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Нещодавно ми показували, в якому аутфіті Адріана Ліма відвідала Тиждень моди у Парижі. Вона з'явилася на шоу Schiaparelli, де бренд демонстрував публіці колекцію весна-літо 2025. Модель взяла участь у показі і вийшла на подіум.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

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