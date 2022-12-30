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У сукні-русалці: Ріта Ора та Тайка Вайтіті відвідали вечірку на Сен-Барті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У сукні-русалці: Ріта Ора та Тайка Вайтіті відвідали вечірку на Сен-Барті

Тайка Вайтіті та Ріта Ора / Фото: Getty Images

Ріта Ора та її коханий Тайка Вайтіті відпочивають на Сен-Барті.

Вчора пара відвідала зимовий галаконцерт ЮНІСЕФ, який відбувся у Бе-де-Сен-Жан минулого вечора.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

32-річна Ора вийшла на доріжку у сукні фасону "русалка" з ліфом, чорними довгими рукавами, розшитими камінням та максі-спідниці з пір'ям на подолі та невеликим шлейфом від David Koma з колекції весна-літо 2023. У неї було розпущене волосся, а також дуже насичений макіяж на обличчі.

47-річний Тайка Вайтіті був у чорному оксамитовому піджаку, білій сорочці та чорних штанях. Взув режисер чорні туфлі. На пальці в нього виблискував золотий перстень і прикраса, схожа, на обручку.

Тайка Вайтіті та Ріта Ора / © Getty Images
Тайка Вайтіті та Ріта Ора / Фото: Getty Images

Тим часом в Instagram Ріта Ора також поділилася знімком у черговому бікіні та сукнісітці, а днем раніше постила кадри з пляжу.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
617
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