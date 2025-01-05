У сукні-русалці з червоними квітами: Зої Салдана виблискувала на церемонії

46-річна акторка продемонструвала гарний образ на публічному заході.
Зої Салдана відвідала церемонію вручення нагород Variety's 10 Directors To Watch і Creative Impact Awards на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгс.
На захід у готелі Parker Palm Springs Зої Салдана прибула у довгій чорній сукні фасону "русалка" без рукавів з великими червоними квітами з колекції Marni весна-літо 2025 року.
Зої доповнила образ чорними туфлями-човниками на підборах, хвилястим укладанням, цегляно-червоною помадою та коротким коричневим манікюром, також у неї на пальцях було кілька золотих каблучок.
Раніше ми показували, як Зої Салдана та акторка Моніка Барбаро прийшли на модний захід у схожих сукнях від одного і того ж бренду та потрапили у конфузну ситуацію.
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