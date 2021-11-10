У сукні-русалка та красивих сережках: Адель виступила в Лос-Анджелесі

У сукні-русалка та красивих сережках: Адель виступила в Лос-Анджелесі

33-річна співачка Адель повернулася на сцену після тривалої перерви в кар'єрі.

Вчора, 9 листопада, артистка виступила в Обсерваторії Гріффіта у Лос-Анджелесі. Адель виконала чотири композиції зі свого нового, ще не випущеного альбому, а також заспівала старі відомі хіти. Концерт покажуть у неділю, 14 листопада, на каналі телевізійної мережі CBS.

Адель / Getty Images

На сцену Адель вийшла в чорній сукні-русалка, з розсипом страз на декольті та даруванням. У неї був вечірній макіяж, волосся зібране в красиву зачіску, а у вухах виблискували золоті сережки з перлинним камінням. Артистка мала чудовий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Адель з'явиться у новому спеціальному випуску Adele One Night Only у прайм-тайм на американському каналі CBS. Програма включатиме відверте інтерв'ю тележурналістці Опрі Вінфрі, а також пісні з нового альбому зірки.

Адель / Getty Images

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