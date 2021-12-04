У сукні Saint Laurent з вирізами: зірка серіалу "Паперовий будинок" на прем'єрі фінального сезону

У сукні Saint Laurent з вирізами: зірка серіалу "Паперовий будинок" на прем'єрі фінального сезону

Для своєї появи перед камерами зірка обрала ефектний образ від французького бренду.

У Мадриді відбулася грандіозна презентація останнього сезону гучного серіалу "Паперовий будинок". Зірки шоу з'явились на арені Palacio Vistalegre.

Особливу увагу привернула одна з головних героїнь серіалу — 32-річна акторка Урсула Корберо, яка зіграла в "Паперовому будинку" Токіо.

Урсула Корберо / Getty Images

Перед камерами знаменитість з'явилася в довгій сукні від Saint Laurent. Вбрання було однотонним, мало довгі рукави, гарно підкреслювало фігуру Урсули, але головною родзинкою сукні були овальні вирізи збоку.

Урсула Корберо / Getty Images

Образ вона доповнила великими сережками у вигляді квітів та зачіскою-пучком. Коротке волосся на лобі Урсули було укладене в трендову зачіску baby hair.

Урсула Корберо / Getty Images

Нагадаємо, що серіал "Паперовий будинок" — кримінальна драма, яка розповідає історію пограбування Королівського монетного двору Іспанії групою із восьми злочинців. Усіх їх зібрав під своїм крилом таємничий чоловік Професор. Щоб не розкривати імена майбутніх злочинців, Професор дав членам команди нові прізвиська, які відповідають назвам восьми великих столиць світу.

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