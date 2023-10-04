У сукні шоколадного кольору: красива Джессіка Честейн на кінофестивалі у Швейцарії

Гільдія сценаристів Америки (WGA) і Альянс кіно- і телепродюсерів (AMPTP) нарешті досягли попередньої угоди про припинення страйку, який тривав 146 днів, повідомляє Associated Press. Тож зірки знову повернулися на червоні доріжки, а фільми та серіали розморожені.

Акторка Джесіка Честейн тому відвідала прем'єрний показ фільму "Пам'ять" та премію "Золота ікона", які відбулися під час 19-го Цюрихського кінофестивалю у Kino Corso у Швейцарії. Вона отримала на цьому заході нагороду Golden Icon, яка вручається особам, які дуже вплинули на кінематограф своїми акторськими досягненнями.

Для цього заходу вона вибрала сукню шоколадного кольору від Atelier Versace. Вбрання було на одне плече, мало дрібне драпування та декольте. На талії сукню прикрашала вишивка з бісеру та леліток. Волосся Честейн зібрала, зробила макіяж із чорними стрілками та завершила свій вечірній образ довгими сережками.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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