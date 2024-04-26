У сукні шоколадного кольору з драпуванням: Аня Тейлор-Джой на заході відомого бренду прикрас

Акторка Аня Тейлор-Джой відвідала гламурний світський захід Blue Book 2024 організований відомим брендом ювелірних прикрас Tiffany & Co., який відбувся у Беверлі-Гіллз. Зірка, як амбассадорка бренду, вже не вперше відвідує його розкішні презентації, але цього разу віддала перевагу вбранню шоколадного відтінку.

Сукня Ані була від бренду Hamda Al Fahim з колекції осінь-зима 2024. У неї не було бретельок, верхня частина сукні була у вигляді корсета, а ось декольте та стегна прикрашало гарне драпування. Тканина у вбрання також відрізнялася, оскільки зверху була з шовкового атласу, а ось низ у ній виконаний з оксамиту і мав шлейф.

Волосся Тейлор-Джой розпустила і уклала в елегантні хвилі, а її шию, вуха та руки прикрашали діамантові вироби складної форми з безліччю діамантів та рубінів.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на початку місяця Тейлор-Джой вперше показала фото зі свого таємного весілля - на святі вона була вбрана у Dior. Відомо також, що весілля відбулося у Палаццо Пізані-Моретта та було у готичному стилі.

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