У сукні шоколадного кольору з драпуванням: Аня Тейлор-Джой на заході відомого бренду прикрас

Прикраси незвичайного дизайну ідеально доповнювали її сукню.
Акторка Аня Тейлор-Джой відвідала гламурний світський захід Blue Book 2024 організований відомим брендом ювелірних прикрас Tiffany & Co., який відбувся у Беверлі-Гіллз. Зірка, як амбассадорка бренду, вже не вперше відвідує його розкішні презентації, але цього разу віддала перевагу вбранню шоколадного відтінку.
Сукня Ані була від бренду Hamda Al Fahim з колекції осінь-зима 2024. У неї не було бретельок, верхня частина сукні була у вигляді корсета, а ось декольте та стегна прикрашало гарне драпування. Тканина у вбрання також відрізнялася, оскільки зверху була з шовкового атласу, а ось низ у ній виконаний з оксамиту і мав шлейф.
Волосся Тейлор-Джой розпустила і уклала в елегантні хвилі, а її шию, вуха та руки прикрашали діамантові вироби складної форми з безліччю діамантів та рубінів.
Нагадаємо, що на початку місяця Тейлор-Джой вперше показала фото зі свого таємного весілля - на святі вона була вбрана у Dior. Відомо також, що весілля відбулося у Палаццо Пізані-Моретта та було у готичному стилі.
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