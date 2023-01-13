Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні-сітці і без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася сексуальними формами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
781
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні-сітці і без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася сексуальними формами

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

27-річна модель у сміливому луку знялася у новому фотосеті.

Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки із нової пікантної фотосесії.

Модель постала перед об'єктивом фотокамери у відвертому образі. На ній була чорна сукня-сітка на тонких бретельках, яка ідеально облягала її сексуальну фігуру.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Під вбранням на Демі були чорні мереживні стринги, у яких вона продемонструвала спокусливі сідниці. А от бюстгальтер був відсутній, тому вона світила на камеру своїм пишним оголеним бюстом.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Роуз спокушала своїх фоловерів у сміливій асиметричній білій сукні, яка ледь прикривала її пишне декольте.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
781
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація