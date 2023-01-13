У сукні-сітці і без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася сексуальними формами

27-річна модель у сміливому луку знялася у новому фотосеті.
Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки із нової пікантної фотосесії.
Модель постала перед об'єктивом фотокамери у відвертому образі. На ній була чорна сукня-сітка на тонких бретельках, яка ідеально облягала її сексуальну фігуру.
Під вбранням на Демі були чорні мереживні стринги, у яких вона продемонструвала спокусливі сідниці. А от бюстгальтер був відсутній, тому вона світила на камеру своїм пишним оголеним бюстом.
Нагадаємо, раніше Роуз спокушала своїх фоловерів у сміливій асиметричній білій сукні, яка ледь прикривала її пишне декольте.
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