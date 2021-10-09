У сукні-сітці і на підборах: спокусливий образ Кім Кардашян для шоу

У сукні-сітці і на підборах: спокусливий образ Кім Кардашян для шоу

Кім, як завжди, вибрала для своєї появи оригінальне вбрання і воно знову було від бренду Balenciaga.

Кім Кардашян прилетіла до Нью-Йорка, щоб стати однією з ведучих вечірнього шоу Saturday Night Live. Кілька разів красуню вже помічали папараці дорогою на студію, де відбувалися репетиції, і тоді вона була з ніг до голови одягнена в досить суворі і закриті вбрання від Balenciaga, але ось на своїй сторінці в Instagram Кім поділилася луком в ефектній сукні-сітці.

Під низом у Кім був чорний обтислий комбінезон, який підкреслював її красиву фігуру. Доповнили образ зачіска з рівним волоссям, сонцезахисні окуляри і нюдовий макіяж, з який Кім зазвичай з'являється.

Як повідомляє видання Daily Mail, останнім часом рейтинги програми Saturday Night Live дуже впали, тому творці шоу і запросили Кім. Шоуранери сподіваються, що поява в ефірі зірки підвищить цікавість до програми, але сума за яку вона погодилася взяти участь не розголошується.

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