У сукні-сітці і стрингах: сміливий образ Зої Кравіц на Met Gala 2021

32-річна акторка Зої Кравіц вирішила бути в тренді і вибрала для виходу на Met Gala 2021 теж "голу" сукню.

Бал Інституту костюма цього року вирішили провести, він за традицією відбувся в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Темою цього вечора стала: "В Америці: модний лексикон", тому гості отримали запрошення з відміткою дрескод: "Американська незалежність".

Зої Кравіц / Associated Press

Зої Кравіц, як, втім, і Кендалл Дженнер, і ще кілька зірок доріжки демонструє "незалежність" в пікантній сукні-сітці від Saint Laurent, абсолютно прозорій, з розсипом каменів під яку навіть стринги підібрала в тон.

Зої Кравіц / Associated Press

Зої була в чорних лакованих босоніжках на підборах, з червоним педикюром і такого ж кольору манікюром, а з прикрас на ній була лише одна каблучка з великим каменем і кілька сережок-висячок. Волосся, заплетене в кіски, Кравіц зібрала ще і в зачіску. Ззаду на сукні був ще і пікантний розріз. Словом, фігуру Зої Кравіц було роздивитися в цьому образі не складно.

Зої Кравіц / Associated Press

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