У сукні-сітці і з червоною помадою: сексуальний образ Глое Кардашян

Зірка похизувалася новим луком.
37-річна зірка реаліті і блогер Глое Кардашян продемонструвала сексуальний образ в своєму Instagramю. На фото дівчина позує в обтислій нюдовій сукні-сітці, вдягнутой, схоже, на стягувальну білизну. Крізь матеріал сукні просвічується труси Глое.
Свій ефектний образ Кардашян доповнила макіяжем з червоною помадою і такими ж манікюром і педикюром. У вухах зірки — великі золоті сережки.
Нагадаємо, фоловери Глое Кардашян часто підозрюють її в надмірному редагуванні фотографій в фотошопі. Так, одного разу знімки зірки викликали подиві і здивували її фанів: вони взагалі не впізнали зірку на фото і навіть запідозрили якісь пластичні втручання. Риси обличчя Кардашян і дійсно змінилися.
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