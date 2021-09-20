У сукні-сітці і з червоною помадою: сексуальний образ Глое Кардашян

У сукні-сітці і з червоною помадою: сексуальний образ Глое Кардашян

Зірка похизувалася новим луком.

37-річна зірка реаліті і блогер Глое Кардашян продемонструвала сексуальний образ в своєму Instagramю. На фото дівчина позує в обтислій нюдовій сукні-сітці, вдягнутой, схоже, на стягувальну білизну. Крізь матеріал сукні просвічується труси Глое.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Свій ефектний образ Кардашян доповнила макіяжем з червоною помадою і такими ж манікюром і педикюром. У вухах зірки — великі золоті сережки.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, фоловери Глое Кардашян часто підозрюють її в надмірному редагуванні фотографій в фотошопі. Так, одного разу знімки зірки викликали подиві і здивували її фанів: вони взагалі не впізнали зірку на фото і навіть запідозрили якісь пластичні втручання. Риси обличчя Кардашян і дійсно змінилися.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

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