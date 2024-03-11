У сукні-сітці і з гарними локонами: спокуслива "мама Стіфлера" Дженніфер Кулідж на афтепаті "Оскара"

62-річна акторка у сексуальному образі total black з'явилася на вечірці.

Дженніфер Кулідж, яка прославилася після виконання ролі спокусливої мами Стіфлера у культовій комедії "Американський пиріг", відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Вона продемонструвала там спокусливий образ. Акторка була одягнена у чорну сукню-сітку від Dolce&Gabbana, під якою була атласна сукня з пікантним декольте, прикрашеним мереживом.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Вбрання Кулідж доповнила чорними замшевими босоніжками з ремінцями, на високій платформі і підборах та чорною лакованою сумкою.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Зірці зробили об'ємне укладання з гарними локонами, макіяж смокі-айс і манікюр із декором.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Кулідж на премію Emmy Awards з'явилася у вечірній чорній сукні від бренду Etro із коричнево-жовтим флористичним принтом, мереживом, фатином і рюшами.

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