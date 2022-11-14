У сукні-сітці із зеленим камінням: ефектна Тейлор Свіфт на церемонії European MTV Awards

Церемонія нагородження відбулася на критій арені PSD Bank Dome. Ведучими вечора стали режисер Тайка Вайтиті та співачка Ріта Ора. Тейлор стала тріумфатором цього заходу.
Співачка Тейлор Свіфт відвідала престижну церемонію MTV European Music Awards, яка відбувалася у німецькому місті Дюссельдорфі. На червоній доріжці американська суперзірка з'явилася у сміливій та провокаційній сукні від бренду David Koma.
Вбрання складалося з чорного боді з декольте, прикрашала його довга спідниця-сітка, оздоблена великим зеленим камінням і сріблястими стразами.
Вечірній образ Тейлор доповнила лаконічними чорними босоніжками від Giuseppe Zanotti на високих підборах.
Також вона одягла кілька кафф із діамантами, а також зробила виразний макіяж зі стрілками та зеленими тінями.
На заході співачка також отримала нагороду за "Найкраще довге відео" за свій 10-хвилинний кліп на пісню All Too Well. Але це ще не все, адже дівчина на цій церемонії забрала найбільшу кількість нагород. Вона отримала статуетки в номінаціях: "Найкращий виконавець", "Найкраще відео" та "Найкраща попмузика".
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