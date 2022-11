У сукні-сітці із зеленим камінням: ефектна Тейлор Свіфт на церемонії European MTV Awards

Співачка Тейлор Свіфт відвідала престижну церемонію MTV European Music Awards, яка відбувалася у німецькому місті Дюссельдорфі. На червоній доріжці американська суперзірка з'явилася у сміливій та провокаційній сукні від бренду David Koma.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з чорного боді з декольте, прикрашала його довга спідниця-сітка, оздоблена великим зеленим камінням і сріблястими стразами.

Вечірній образ Тейлор доповнила лаконічними чорними босоніжками від Giuseppe Zanotti на високих підборах.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Також вона одягла кілька кафф із діамантами, а також зробила виразний макіяж зі стрілками та зеленими тінями.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

На заході співачка також отримала нагороду за "Найкраще довге відео" за свій 10-хвилинний кліп на пісню All Too Well. Але це ще не все, адже дівчина на цій церемонії забрала найбільшу кількість нагород. Вона отримала статуетки в номінаціях: "Найкращий виконавець", "Найкраще відео" та "Найкраща попмузика".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

