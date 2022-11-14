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У сукні-сітці із зеленим камінням: ефектна Тейлор Свіфт на церемонії European MTV Awards

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні-сітці із зеленим камінням: ефектна Тейлор Свіфт на церемонії European MTV Awards

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Церемонія нагородження відбулася на критій арені PSD Bank Dome. Ведучими вечора стали режисер Тайка Вайтиті та співачка Ріта Ора. Тейлор стала тріумфатором цього заходу.

Співачка Тейлор Свіфт відвідала престижну церемонію MTV European Music Awards, яка відбувалася у німецькому місті Дюссельдорфі. На червоній доріжці американська суперзірка з'явилася у сміливій та провокаційній сукні від бренду David Koma.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з чорного боді з декольте, прикрашала його довга спідниця-сітка, оздоблена великим зеленим камінням і сріблястими стразами.

Вечірній образ Тейлор доповнила лаконічними чорними босоніжками від Giuseppe Zanotti на високих підборах.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Також вона одягла кілька кафф із діамантами, а також зробила виразний макіяж зі стрілками та зеленими тінями.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

На заході співачка також отримала нагороду за "Найкраще довге відео" за свій 10-хвилинний кліп на пісню All Too Well. Але це ще не все, адже дівчина на цій церемонії забрала найбільшу кількість нагород. Вона отримала статуетки в номінаціях: "Найкращий виконавець", "Найкраще відео" та "Найкраща попмузика".

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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Дата публікації
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