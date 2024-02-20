У сукні-сітці та босоніжках: Ешлі Робертс у пікантному луку прийшла на модний показ

Ешлі Роберт приїхала на шоу Susan Fang і з'явилася перед камерами у чорній сукні-сітці, з крихітним топом на грудях і високим розрізом до стегна.

Образ свій зірка доповнила чорними босоніжками на підборах та маленькою чорною сумкою на короткій ручці. Волосся Ешлі забула пофарбувати і зібрала його шпилькою, одягла кілька сережок і зробила макіяж, підкресливши трохи очі і трохи губи, а манікюр її був виконаний у білому кольорі. Він, до речі, теж потребував того, щоб його освіжили.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі любить носити пікантні сукні та часто обирає саме такі для своїх світських виходів. Пам'ятаємо, як одного разу ведуча Heart FM Breakfast Show прийшла на паті в пікантній прозорій сукні на тонких бретельках, посипаній стразами та босоніжках на сріблястих шпильках і викликала фурор.

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