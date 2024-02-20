У сукні-сітці та босоніжках: Ешлі Робертс у пікантному луку прийшла на модний показ

42-річна співачка та ведуча відвідала Тиждень моди у Лондоні.
Ешлі Роберт приїхала на шоу Susan Fang і з'явилася перед камерами у чорній сукні-сітці, з крихітним топом на грудях і високим розрізом до стегна.
Образ свій зірка доповнила чорними босоніжками на підборах та маленькою чорною сумкою на короткій ручці. Волосся Ешлі забула пофарбувати і зібрала його шпилькою, одягла кілька сережок і зробила макіяж, підкресливши трохи очі і трохи губи, а манікюр її був виконаний у білому кольорі. Він, до речі, теж потребував того, щоб його освіжили.
Ешлі любить носити пікантні сукні та часто обирає саме такі для своїх світських виходів. Пам'ятаємо, як одного разу ведуча Heart FM Breakfast Show прийшла на паті в пікантній прозорій сукні на тонких бретельках, посипаній стразами та босоніжках на сріблястих шпильках і викликала фурор.
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