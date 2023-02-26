У сукні-сітці та разом із бойфрендом: Каю Гербер заскочили на вечірці

21-річна донька Сінді Кроуфорд – Кая Гербер – прийшла на світську вечірку у пікантній сукні та в компанії свого бойфренда.

Кая та Остін Батлер відвідали зіркову вечірку журналу W Magazine у Лос-Анджелесі. 21-річна модель мала чудовий вигляд в чорній прозорій сукні-сітці з глибоким вирізом від Celine, під якою виднілася світла спідня білизна. До вбрання зірка підібрала босоніжки на підборах. Кая одягла діамантові сережки, каблучку на середній палець і зробила напівпрозорий манікюр. А каштанове волосся накрутила легкими хвилями. Макіяж моделі був виконаний у нюдових відтінках.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Перед камерами фотографів Кая Гербер позувала в обіймах 31-річного актора Остіна Батлера. Він був у чорній сорочці верхні

ґудзики якої були розстебнуті та у смокінгу і чорних штанях. Пара мала разом дуже ефектний вигляд.

Зазначимо, нещодавно Остін Батлер отримав премію BAFTA за найкращу чоловічу роль у фільмі "Елвіс", де зіграв короля рок-н-ролу.

Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Getty Images

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