У сукні-сітці та з гарним укладанням: зірка "Аватара" сяяла перед камерами в Нью-Йорку

Акторка відвідала захід у цікавій сукні.
Зірка "Аватара" та "Вартових галактики" Зої Салдана відвідала світський захід у Нью-Йорку. Акторка з'явилася на The World's Most Fascinating Dinner (Найзахоплюючій вечері у світі) в одному з найпрестижніших районів міста. Захід був благодійний.
На вечері Зої була в сукні міді від Ferragamo, що складалася з двох частин: нижня сукня — це приталена чорна з шовку, а верхня — сітка усипана червоними стразами.
Також спина сукні була частково відкритою та з незвичайною перекрученою тканиною.
Доповнила образ Салдана легким макіяжем, укладанням із кучерями, а також сумкою винного відтінку із золотистою металевою ручкою. На руках у неї були золоті браслети та каблучки від бренду Beck.
Також детальніше вона показала образ на своїй сторінці в Instagram.
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