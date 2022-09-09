У сукні-сітці з капюшоном: Тесса Томпсон у відвертому луку позувала перед фотографами

На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у відвертому аутфіті позувала Тесса Томпсон.

Акторка одягла чорну сукню-сітку з капюшоном від Interior, прикрашену стразами. Під вбранням на ній була чорна білизна.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Сукню зірка скомбінувала з чорними босоніжками на високій платформі і шпильках. Шию вона прикрасила золотим чокером зі срібними деталями.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

У цьому луку красуня продемонструвала не лише струнку фігуру, а й пружні сідниці.

Свій образ Томпсон завершила макіяжем у шоколадно-бронзових відтінках.

Нагадаємо, а Патрісія Кларксон відвідала благодійний галавечір amfAR у Венеції у довгій сукні смарагдового кольору від бренду Elie Saab із осінньо-зимової колекції 2022 року.

Читайте також: