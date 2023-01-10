У сукні-сітці з кристалами: американська ведуча у відвертому луку блиснула пишними формами

Американська телеведуча, акторка і комедіантка - Нісі Неш – потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на захід Netflix, який відбувся у Західному Голлівуді напередодні церемонії нагородження премії "Золотий глобус".

Знаменитість обрала для свого виходу сміливий образ. На ній була сукня-сітка з кристалами від Dolce & Gabbana, під яку вона одягла чорну білизну.

Нісі Неш / Фото: Getty Images

Аутфіт Неш доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками і золотистим клатчем зі стразами. На пальці у неї сяяла каблучка з величезним діамантом.

Ідеально рівне укладання боб-каре, макіяж із чорними стрілками і пишними віями, а також французький манікюр завершили вечірній образ Нісі.

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