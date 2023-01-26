Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні-сітці з квітами: гарна Сальма Гаєк прийшла на прем'єру фільму в ефектному образі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
2739
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні-сітці з квітами: гарна Сальма Гаєк прийшла на прем'єру фільму в ефектному образі

Сальма Гаєк  / Фото: Associated Press

Образ був сміливим і мав чудовий вигляд на акторці.

56-річна Сальма Гаєк відвідала захід, який відбувся у Майамі-Біч - прем'єрний показ фільму "Супер Майк: Останній танець", де вона зіграє разом з Ченнінгом Татумом.

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

У цій танцювальній картині Сальма грає гламурну та багату світську левицю, яка відроджує любов головного героя до танців. Мабуть, роль акторки буде дуже ефектною.

Для заходу зірка, яка славиться своїм чудовим смаком та любов'ю до ефектних образів, обрала чорну сукню-сітку від Gucci, яка була прикрашена нашивками у вигляді квітів, фруктів та горошку. Під сукнею у неї була щільна чорна спідня білизна.

Сальма Гаєк  / © Associated Press
Сальма Гаєк  / Фото: Associated Press

Цей приголомшливий образ акторки доповнювали зачіска у вигляді високого хвоста, макіяж з акцентом на очах та прикраси на шиї і зап'ястях.

Сальма Гаєк  / © Associated Press
Сальма Гаєк  / Фото: Associated Press

У руці Сальми був зелений клатч Bottega Veneta.

Сальма Гаєк  / © Associated Press
Сальма Гаєк  / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2739
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація