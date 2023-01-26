У сукні-сітці з квітами: гарна Сальма Гаєк прийшла на прем'єру фільму в ефектному образі

Образ був сміливим і мав чудовий вигляд на акторці.

56-річна Сальма Гаєк відвідала захід, який відбувся у Майамі-Біч - прем'єрний показ фільму "Супер Майк: Останній танець", де вона зіграє разом з Ченнінгом Татумом.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

У цій танцювальній картині Сальма грає гламурну та багату світську левицю, яка відроджує любов головного героя до танців. Мабуть, роль акторки буде дуже ефектною.

Для заходу зірка, яка славиться своїм чудовим смаком та любов'ю до ефектних образів, обрала чорну сукню-сітку від Gucci, яка була прикрашена нашивками у вигляді квітів, фруктів та горошку. Під сукнею у неї була щільна чорна спідня білизна.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Цей приголомшливий образ акторки доповнювали зачіска у вигляді високого хвоста, макіяж з акцентом на очах та прикраси на шиї і зап'ястях.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

У руці Сальми був зелений клатч Bottega Veneta.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Читайте також: