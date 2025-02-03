У сукні-сітці з торочкою: 50-річна модель Ембер Валетта відвідала галавечір

Американська топмодель відвідала 4-й щорічний галавечір Fifteen Percent Pledge у Paramount Studios у Лос-Анджелесі.
Вбрання 50-річної Ембер Валетти було від бренду Diotima і нагадувало макраме, оскільки зв'язане у досить великі дірки. Сукня мала довгі рукави, а під низом бежеву трикотажну підкладку. На спідниці її прикрашала довга в'язана торочка.
Спина у сукні Ембер була відкрита — з круглим вирізом, а доповнила її модель бежевими туфлями-човниками на підборах.
У сукні зі схожою в'язкою відвідала цей же захід Дрі Гемінгвей — фотомодель, акторка та праонучка письменника Ернеста Гемінгвея. Її довга сукня мала дуже глибоке декольте і була виконана в оливковому кольорі. Вбрання Дрі було теж від Diotima.
Читайте також:
- Одягла сукню у вигляді віяла: Ембер Валлетта продемонструвала напівпрозорий ексклюзивний образ
- У боді та на шпильках: відома модель Ембер Валлетта прийшла на прийом у відвертому образі
- Вау, яка: супермодель 90-х Ембер Валлетта блиснула відвертим декольте на модному шоу