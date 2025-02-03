У сукні-сітці з торочкою: 50-річна модель Ембер Валетта відвідала галавечір

Вбрання 50-річної Ембер Валетти було від бренду Diotima і нагадувало макраме, оскільки зв'язане у досить великі дірки. Сукня мала довгі рукави, а під низом бежеву трикотажну підкладку. На спідниці її прикрашала довга в'язана торочка.

Ембер Валлетта / Фото: Getty Images

Спина у сукні Ембер була відкрита — з круглим вирізом, а доповнила її модель бежевими туфлями-човниками на підборах.

Ембер Валлетта / Фото: Getty Images

У сукні зі схожою в'язкою відвідала цей же захід Дрі Гемінгвей — фотомодель, акторка та праонучка письменника Ернеста Гемінгвея. Її довга сукня мала дуже глибоке декольте і була виконана в оливковому кольорі. Вбрання Дрі було теж від Diotima.

Дрі Хемінгуей / Фото: Getty Images

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