У сукні-сітці зі сміливим декольте: Кейт Мосс ненароком показала більше, ніж хотіла

Паті було організовано на честь її співпраці з брендом Diet Coke, Мосс є його креативною директоркою. Захід відбувся у клубі Annabel's та був присвячений 40-річчю бренду.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Цього вечора Кейт Мосс з'явилася на публіці у чорній прозорій сукні з дуже глибоким вирізом на декольте. Настільки глибоким, що супермодель показала навіть більше, ніж хотіла, блиснувши сосками. Поверх сукні-сітки, яка була посипана стразами, Мосс одягла чорну довгу накидку і взула лаковані босоніжки на високих підборах з круглим носом.

Модель розпустила і уклала локонами біляве волосся. І зробила макіяж із акцентом на червоні губи. Також одягла кілька прикрас у білому металі, які прикрашали її декольте.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Мосс влаштувала вечірку для своїх друзів і запросила приятеля Fat Tony як ді-джея. А він поділився спільним фото з Мосс у своєму Instagram.

"Дякую @dietcoke @dietcokegb @katemossagency за те, що запросили мене зіграти на вечірці з нагоди вашого 40-річчя з неймовірною @katemossagency", — написав він у підписі до світлини.

Вечірка продовжилася у клубі Lou Lou's, перш ніж Кейт та її друзі вирушили на гоумпаті після 2:30 ночі.

Читайте також: