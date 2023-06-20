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У сукні-сітці зі стразами: розкішна Ванесса Кірбі на прем'єрі фільму "Місія неможлива"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1391
Час на прочитання
1 хв
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У сукні-сітці зі стразами: розкішна Ванесса Кірбі на прем'єрі фільму "Місія неможлива"

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Гламурний образ знаменитості буквально світився від сонячного світла та спалахів фотокамер.

Зірка "Корони" та номінантка на "Оскар" — 35-річна акторка Ванесса Кірбі — з'явилася на червоній доріжці в Римі, де відбувся прем'єрний показ нової частини фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Традиційно головну роль у цьому шпигунському фільмі виконав Том Круз. Але Ванесса також з'явиться у картині.

Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Для грандіозної прем'єри аакторка обрала спокусливу сукню-сітку Miu Miu на тонких бретельках і з V-подібним декольте, яке було також усипане стразами та розшите бісером.

Підкладка у сукні була ніжно-бежевого кольору і трохи зливалася зі шкірою, через що створювався "голий" ефект, як у легендарної сукні Мерілін Монро.

Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Образ Кірбі доповнила легким укладанням, натуральним ніжним макіяжем та елегантними довгими сережками з діамантами у вухах.

Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" вийде 13 липня.

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Дата публікації
Перегляди
1391
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