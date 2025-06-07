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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

У сукні-сітці з кристалами: Майлі Сайрус в гламурному вбранні на презентації свого альбому

Американська суперзірка Майлі Сайрус викликала фурор на вулиці в Нью-Йорку, коли прямувала на особливий захід — презентацію візуального альбому Something Beautiful. Захід відбувся під час фестивалю Tribeca 2025 у театрі Beacon.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Getty Images

32-річна зірка одягла з цього приводу дуже гламурну сукню-сітку молочного кольору від відомого французького Модного дому Schiaparelli. Її вбрання було з колекції весна-літо 2025 року.

Сукня складалася з бежевого боді, відтінок якого зливався із кольором шкіри артистки, а також сітчастої верхньої частини, яку також прикрашали великі краплеподібні кристали. Поділ сукні декорований довгою та об'ємною торочкою, яка також повторювалася і на довгій накидці, якою Майлі доповнила образ. У руці співачка тримала невелику сумку молочного кольору у знаменитому дизайні бренду, оскільки декорована у вигляді людського обличчя. Завершували лук прикраси з діамантами, макіяж та розкішна об'ємна зачіска.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Також Сайрус продемонструвала ще два вбрання. Чорний костюм від Chanel вона носила під час обіду, який проводився в межах фестивалю Chanel Tribeca на честь програми для жінок-кінематографісток Through Her Lens.

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

І ще один її лук був від Jean Paul Gaultier з колекції 1990-91. Ця корсетна сукня в шоколадному кольорі мала дуже ефектний вигляд, і як і її перший лук для прем'єри, мала торочку.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Associated Press

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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