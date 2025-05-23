У сукні-сітці з розрізом: британська маркіза в пікантному вбранні блиснула трусами на галавечері

Емма Веймут / © Associated Press

Реклама

Британська світська левиця Емма Веймут (Тінн), також відома як маркіза Бат (вона стала першою маркізою змішаного чорного кольору у британській історії, вийшовши заміж за 8-го маркіза Бата — Ківліна Тінна), відвідала благодійний галавечір amfAR Cinema Against AIDS, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб. Мета заходу — допомогти фінансово організаціям, які борються зі СНІДом.

Емма Веймут / © Associated Press

Для своєї появи маркіза обрала чорну сукню-сітку максі без бретельок, оздоблену чорним камінням, з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. В цьому вбранні Емма блиснула чорною спідньою білизною.

Емма Веймут / © Associated Press

Лук Веймут доповнила чорними лакованими туфлями-човниками та розкішними діамантовими прикрасами — сережками, кольє і каблучкою. Волосся вона зібрала у гладку зачіску з пучком і зробила макіяж із чорними розтушованими стрілками.

Реклама

Емма Веймут / © Associated Press

Нагадаємо, Емма Веймут на вечірці британського Vogue з’явилася у чорній сукні максі від Модного дому Dolce & Gabbana із принтом червоних вишень із зеленими гілочками, на тонких бретельках і зі шлейфом.