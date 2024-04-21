У сукні смарагдового кольору: Сальма Гаєк відвідала вечірку Вікторії Бекхем у Лондоні

Це була одна з найгучніших подій у місті, оскільки на ній зібралася еліта шоубізнесу.
Буквально кілька днів тому акторка Сальма Гайєк сяяла у гламурній синій сукні з торочкою на заході у Венеції, а на вихідних вже опинилася в Лондоні, оскільки її запросили на гучну вечірку – день народження Вікторії Бекхем.
Свято відбулося у закладі Oswald's. Сальма з'явилася на заході з чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, але якщо він одягнув чорний смугастий костюм і білу сорочку, то Сальма вирішила бути яскравішою і вибрала сукню смарагдового відтінку.
Це було довге вбрання з рукавами та елегантними складками на стегнах. Доповнила вона сукню чорним пальтом-накидкою, діамантовим кольє на шиї, елегантною чорною сумкою та високою зачіскою.
Також серед гостей цієї вечірки була помічена акторка Єва Лонгорія – найкраща подруга Вікторії та хрещена мати її дочки. Вона для заходу обрала елегантну чорну сукню.
Сама ж винуватиця урочистості залишила вечірку по-особливому ефектно, оскільки її ніс на спині чоловік Девід. Але причиною цього був не випитий алкоголь, а нещодавно зламана нога Вікторії, через яку вона досі не може нормально ходити.
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